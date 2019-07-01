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İsrail Dışişleri Bakanı BAE’yi ziyaret etti

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İsrail’in diplomatik ilişkisi bulunmayan Körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret etti.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 21:06
İsrail Dışişleri Bakanı BAE’yi ziyaret etti

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İsrail’in diplomatik ilişkisi bulunmayan Körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret etti.


İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) düzenlenen Birleşmiş Milletler’in (BM) çevre koruma konferansına katılmak için Abu Dabi’ye geldi. Katz, Abu Dabi’deki ziyareti sırasında BAE’nin en büyük camisi olma özelliğini taşıyan Şeyh Zayed Camisi’ni ziyaret etti.


Abu Dabi’deki Şeyh Zayid Camisi önünde açıklama yapan Katz, Abu Dabi’de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, yerel yetkililerle de bir araya geldiğini söyledi. Katz, BAE ile İsrail arasındaki ileri teknoloji, enerji, tarım ve su gibi çeşitli alanlarda ekonomik ilişkileri teşvik etmek için ortak faaliyetler ele alındı. Katz, “Bu ziyaretim İsrail ile bölge ülkeleri arasındaki ilişkide gelişiminin önemli bir göstergesi” dedi.


Katz, ziyaret sırasında ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.


Geçtiğimiz Ekim ayında Abu Dabi’deki Judo Grand Slam Turnuvası’na katılan İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev de Şeyh Zayed Camisi’ni ziyaret etmişti.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 21:06
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