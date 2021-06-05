İsrail delik deşik olan ‘Demir Kubbesi’nin yenilenmesi için ABD’den 1 milyar dolar istedi!

ABD İsrail'in talebi üzerine İsrail'in 'Demir Kubbe' hava savunma sistemini yenileme sözü verdi.

Yenilemenin, son çatışma sürecinde ortaya çıkan sistem açıklarının giderilmesine dair modernleştirme çalışmalarını ve eriyen stokların takviyesini kapsayacağı bildirildi.

İsrail basınında çıkan haberlere göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in bu sözü İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'a ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın huzurunda verdi.

Bu karar, ABD'deki Yahudi lobisinin çalışmaları sonucu 55 Kongre üyesi tarafından imzalanan, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'e gönderilen ve Pentagon'u İsrail'in Demir Kubbe sisteminin yenilenmesine davet eden mektubun ardından geldi.

ABD her sene düzenli olarak İsrail'e milyarlarca dolar bağışta bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde İsrail bu yardımlara ek olarak ordusu için 1 milyar daha ek yardım istemiş, bu talep de ABD tarafından kabul edilmişti.

ABD'nin İsrail'e artarak süren yardımları İslam Alemi'nde büyük tepkiye neden olurken ABD içerisinden de insani ve mali yönlerden eleştiriler alıyor.

“ABD İsrail’e yardım etmekten vazgeçmeli”

Öte yandan ABD’deki Filistin haklarının savunucuları, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz’ın Washington ziyaretini kınadı ve “Amerika Birleşik Devletleri İsrail’e yardım etmekten vazgeçmelidir.” açıklamasında bulundu.