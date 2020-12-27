  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İsrail, Biden göreve gelmeden binlerce yasa dışı yeni konut inşasını onaylamayı planlıyor
Aktüel

İsrail, Biden göreve gelmeden binlerce yasa dışı yeni konut inşasını onaylamayı planlıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-27 14:32:22 -
İsrail, Biden göreve gelmeden binlerce yasa dışı yeni konut inşasını onaylamayı planlıyor

KUDÜS (AA) - İsrail hükümetinin, ABD'de Joe Biden başkanlık görevine başlamadan önce işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te binlerce yasa dışı yeni konut inşasına onay vermeyi planladığı açıklandı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, İsrail Sivil Yönetimine bağlı Yüksek Planlama Konseyinin iki hafta içinde Batı Şeria ve Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimlerinde inşa edilecek konutları onaylamak üzere toplanacağı belirtildi.

İnşa edilmesi planlanan konutların onay beklediği kaydedilen haberde, Yüksek Planlama Konseyinin ilk toplantısını 31 Aralık Perşembe günü yapabileceği aktarıldı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde 306 delegeye ulaşan Biden'ın 20 Ocak'ta görevine resmen başlaması bekleniyor.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'ın (Barış Şimdi) verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CNN Türk'te gergin anlar! Hakan Bayrakçı canlı yayını terk etti
Gündem

CNN Türk'te gergin anlar! Hakan Bayrakçı canlı yayını terk etti

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, Gazeteci Metin Özkan'ın sözlerine sinirlenip canlı yayını terk etti. Bayrakçı bir süre sonra video k..
Hollywood şaşkın! Uyanış: Büyük Selçuklu’da dünya çapında adım
Medya

Hollywood şaşkın! Uyanış: Büyük Selçuklu’da dünya çapında adım

TRT 1’de yayınlanan ve Akli Film’in yapımcılığını yaptığı Pazartesi akşamlarının lideri olan ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun yeni bölümündeki bü..
Alpay Özalan Yılmaz Özdil'e ağzının payını verdi
Siyaset

Alpay Özalan Yılmaz Özdil'e ağzının payını verdi

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, 'Cumhuriyet Heykel Partisi' dediği için kendisini hedef alan Yılmaz Özdil'e, 'Senin de boş vaktin ..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay