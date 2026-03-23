İsrail Bayrağı ile Nevruz kutlayanlar tepki çekti!

Nevruz kutlayan Kuzey İrak Bölgesel Kürt Yönetimi mensubu kadın, Müslüman katili Netenyahu'ya sevgisini ifade ederek İsrail bayrağını dalgalandırınca vatandaşlardan büyük tepki aldı.

“BÖYLE MÜSLÜMAN KÜRT OLMAZ!”

Müslüman’ın eline İsrail Bayrağı alıp Müslüman katili İsrail Başbakanı Netanyahu’ya ve İsrail’e methiyeler düzemeyeceğini belirten vatandaşlar, bu kişilerin Kürt Yahudi diye bilinen kesimden olduğunu savundular. Bazı vatandaşlar Kürt olduğu söylenen Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi’nin kemiklerinin sızladığını belirtirken, pek çok kullanıcı ise Gazze’de, Lübnan’da, İran’da, Yemen’de binlerce Müslümanın katili olan bir devleti ve başbakanını yüceltmenin büyük bir ihanet olduğunu vurgulayarak, “Böyle Müslüman bir Kürt olmaz. Selahattin Eyyubi hayatta olsaydı sizi lime lime ederdi” şeklinde tepkilerini dile getirdiler.