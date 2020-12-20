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Aktüel İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Filistinlilere saldırdı
Aktüel

İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Filistinlilere saldırdı

Cenin'de İsrail askerlerinin attığı gaz kapsülü yüzüne isabet eden 1 Filistinli genç yaralandı - Filistin Dışişleri Bakanlığı, BMGK'yı sorumluluğunu üstlenmeye ve saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı oluşturacak önlemler almaya çağırdı

Yeniakit Publisher
2020-12-20 17:57:10 -
İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Filistinlilere saldırdı

RAMALLAH (AA) - İsrail askerleri ve yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Filistinlilere yönelik saldırılar düzenledi, çiftçileri darbetti, zeytin fidelerini söktü.

Görgü tanıklarından ve yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kuzey Ağvar bölgesine bağlı Ayn el-Helva'da bir grup yerleşimci, Filistinli çiftçileri ve çobanları darb etti.

Kuzeydeki Cenin kenti yakınlarında ise yerleşimcilere tahsis edilmiş bir caddede bulunan Filistinli genç, İsrail askerleri tarafından kendisine atılan gaz kapsülünün yüzüne isabet etmesi sonucu yaralandı.

Görgü tanıkları, yaralı gencin tedavi için hastaneye sevk edildiğini ifade ederken sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

El-Halil kentinin güneyinde yer alan Susya köyünce ise topraklarında çalışan Filistinli çiftçiler, yerleşimciler tarafından darp edildi.

Saldırıya uğrayan çiftçiler ile yerleşimciler arasında çıkan arbedede bazı Filistinli çiftçiler, aldığı darbe sonucu yaralandı, bedenlerinde morluklar oluştu.

Bir grup yerleşimci ayrıca Selfit kentinin batısında yer alan Haris köyündeki zeytin fidelerini söktü ve ezdi.

Yerel kaynaklar, bunun bir ay içinde bölgedeki zeytin fidelerine düzenlenen ikinci saldırı olduğunu hatırlattı.

- Dışişleri Bakanlığıdan BMGK'ya çağrı

Öte yandan Filistin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, yerleşimcilerin tekrarlayan saldırılarını "İsrail'in Ağvar Vadisi de dahil olmak üzere Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak etmek için yürüttüğü şiddetli saldırının bir parçası" şeklinde değerlendirdi.

Bakanlığın, İsrail ordusu ve yerleşimcilerin saldırılarındaki tırmanış ile Filistin halkı aleyhinde işlediği suçları son derece tehlikeli olarak gördüğü belirtilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) sorumluluğunu üstlenmeye ve saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı oluşturacak önlemler almaya çağırdı

İsrailli "Şimdi Barış" Hareketi, 9 Kasım'da yaptığı açıklamada Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimlerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın dönemine tekabül eden son dört yılda öncekine oranla iki katına çıktığını ifade etti.

İşgal altındaki Filistin topraklarında ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor, topraklarına el koymaya çalışıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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