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Gündem İsrail askerleri neden bu kadar korktu?
Gündem

İsrail askerleri neden bu kadar korktu?

Yeniakit Publisher
2024-07-05 10:35:00 -

Dün çekilen görüntülerde Gazze’de bir eve giren İsrail askerleri görünüyor. Bir süre sonra merdivenden aşağıya düşen bir şey İsrail askerlerini endişelendirip korku içinde sağa sola kaçmasına neden oluyor?

Katil İsrail, Gazze'de işgallerine ve katliamlarına her fırsatta devam etmeye çalışıyor. Yurtlarına aşık Kassam mücahitleri siyonistlere öyle bir korku vermiş olmalı ki, bir grup İsrail askeri terk edilmiş bir binaya baskın düzenlerken üstlerinden düşen fareyi el bombası zannedip arkalarına bile bakmadan kaçtı.

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