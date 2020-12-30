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Aktüel İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını söktü
Aktüel

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını söktü

FKÖ'ye bağlı Ayrım Duvarıyla Mücadele Heyeti Beytüllahim Temsilcisi Hasan Bureyce, İsrail'in iddiasının aksine zeytin ağaçlarının bulunduğu arazinin Filistinlilere ait olduğunu söyledi

Yeniakit Publisher
2020-12-30 14:06:03 -
İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını söktü

KUDÜS (AA) – İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını "devlete ait olduğunu" iddia ettiği araziden söktü.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarıyla Mücadele Heyeti Beytüllahim Temsilcisi Hasan Bureyce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Bureyce beldesinde Filistinlilere ait onlarca ağacı söktüğünü belirtti.

Bureyce, askerlerin ağaçların bulunduğu yerin devlet arazisi olduğunu iddia ettiğini ancak söz konusu toprakların Filistinlilere ait olduğunu vurguladı.

Filistinlilerin uzun süredir bu toprakların kendilerine ait olduğunu ispat etmek için İsrail mahkemelerinde uğraş verdiğini ifade eden Bureyce, İsrail'in bölgedeki Yahudi yerleşim birimlerini genişletmek için bu topraklara el koymaya çalıştığını söyledi.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

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