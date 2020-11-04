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Aktüel İsrail askerleri Batı Şeria’da bir Filistinliyi şehit etti
Aktüel

İsrail askerleri Batı Şeria’da bir Filistinliyi şehit etti

Yeniakit Publisher
2020-11-04 14:59:14 -
İsrail askerleri Batı Şeria’da bir Filistinliyi şehit etti

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli bir güvenlik görevlisini şehit etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 29 yaşındaki Bilal Adnan Revacibe, Batı Şeria’nın Nablus kentinin güneyindeki El-Huvvara askeri kontrol noktasında, aracından ateş açtığı iddiasıyla İsrail askerlerince şehit edildi.

Revacibe’nin Filistin güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve henüz 3 aylık bir çocuk sahibi olduğu kaydedildi.

Aynı kaynaklar, İsrail askerlerinin, sağlık görevlilerinin Revacibe’ye müdahale etmesini de engellediğini aktardı.

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