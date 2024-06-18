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Gündem İsrail askerinin kolunda Anadolu toprakları
Gündem

İsrail askerinin kolunda Anadolu toprakları

Yeniakit Publisher
2024-06-18 09:54:00 - 2024-06-18 10:11:46
İsrail askerinin kolunda Anadolu toprakları

İsrail’e lanet okuyup Filistin’e destek verenlere, “Bu Türklerin değil Arapların meselesi” değil diyerek sözde Türkçülük taslayan kitle, İsrail’in nihai hedefinin vaat edilmiş topraklar olduğunu ve bunun Türk şehirlerini de kapsadığını görmezden geliyor, Müslümanların “paranoya yaptığını” savunuyordu. İsrail askerinin kolundaki peç, teröristlerin nihai hedefinin Anadolu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

 yeniakit.com.tr 

Türkiye’de başını Zafer Partisi’nin çektiği ırkçılar, Filistin meselesi üzerinden akılalmaz algı oyunlarına kalkışıp adeta bölücü açıklamalarda bulunuyorlar. Bunun en tipik örneği, İsrail’in “vaat edilmiş topraklar” politikasının olmadığını ileri sürmeleri… Duyarlı vatandaşlar her fırsatta, İsrail’in vaat edilmiş topraklarının peşine düşeceğini, söz konusu topraklara Türkiye’nin güneyinin de dahil olduğunu, Filistin bittikten sonra adresin Türkiye olduğunu söylerken, ırkçılar, “Filistin bizim meselemiz değil, Arapların meselesi” ve, “Türkiye ile İsrail’in sınırı yok, paranoyak olmayın” diyerek karşı çıkıyordu.

İsrail askerlerinin kolunda Türkiye toprakları!..

Akit’in dün de duyurduğu skandal gündeme bomba gibi düştü. Bir İsrail askerinin kolundaki peçte, içinde Türkiye’nin güneyinin de bulunduğu “vaat edilmiş topraklar sınırları” olduğu görüldü.

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Paranoya değil, hakikat!

Türkçülük taslayıp Siyonizm propagandası yapan ırkçıların hiçbir milliyetçi hassasiyetlerinin olmadığı gözler önüne serildi. Türkiye’yi bölmek isteyen İsrail’in askerlerinin kollarında vaat edilmiş toprakların sınırlarını taşıtması, nihai hedeflerinin Anadolu toprakları olduğunu bir kez daha kanıtladı. Sosyal medyada da hızla yayılan görüntünün ardından, “ırkçıların amaçlarının Türkçülük değil, İsrail uşaklığı olduğu” yorumları yapıldı.

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