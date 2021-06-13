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Dünya

İsrail, alçaklığa devam ediyor!

Terörist İsrail yönetiminin, Gazze Şeridi'ne önemli ve zorunlu ürünlerin girişine halen engel olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 23:05:00 -
İsrail, alçaklığa devam ediyor!

Terörist İsrail yönetiminin, Gazze Şeridi'ne önemli ve zorunlu ürünlerin girişine halen engel olduğu bildirildi.

Gazze'de Hamas Hareketi'nin yönettiği Filistin Ekonomi Bakanlığına bağlı Sınır Kapıları ve Ticaret Genel Müdürü Rami Ebu er-Riş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terörist İsrail güçlerinin, ticaret kapısı olarak kullanılan Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı saldırıların son bulduğu geçen aydan bu yana kısmi çalıştırdığını söyledi.

Yalnızca temel gıda maddeleri, yem ve bazı ilaç çeşitlerinin girişine izin verildiğini dile getiren Ebu er-Riş, Gazze için zorunlu ve oldukça önemli olan ürünlerin girişine müsade edilmediğine dikkati çekti.

Ebu er-Riş, "İşgal güçleri, çeşitli sanayi ürünleri, ham maddeler ve yapı malzemelerinin geçişini engelliyor. Ayrıca, hayali güvenlik gerekçeleriyle engellenen ürünler arasında hem askeri hem sivil maksatlı çift kullanım imkanı olduğunu iddia ettiği malzemelerin de girişine izin verilmiyor." dedi.

İhracata tamamen engel olunduğunu belirten Filistinli yetkili, hurda, mobilya ve sebze ürünleri gibi daha birçok ürünün de Batı Şeria'daki yerli pazara sunulmasına engel olunduğunu vurguladı.

Ebu er-Riş, ticari ürünlerin girişi için kullanılan Kerm Ebu Salim Kapısı'nın bu türden giriş çıkışlara kapalı tutulmasının Gazze'de ticari hareketi felç ettiğini ve bölgede işsizliği yükselttiğini kaydetti.

Terörist İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılara ilişkin de konuşan Ebu er-Riş, "İsrail, kasıtlı olarak fabrikaları bombaladı. Yaklaşık 18 fabrika bu saldırılarda büyük yıkıma uğradı." ifadelerini kullandı.

İşgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

Gazze'deki saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti. Filistin direniş hareketleri ise işgalci İsrail'in saldırılarına karşı Tel Aviv dahil olmak üzere birçok kenti füzelerle hedef almıştı.

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