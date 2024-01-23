İsrail 7 Ekim'den bu yana en ağır kaybını verdi!

Sözcü Hagari, “Bildiğimiz kadarıyla 16.00 sıralarında RPG Hamas tarafından İsrailli askerlerin güvenliğini sağlamak için görev yapan tank vuruldu ve eş zamanlı olarak iki katlı iki binada patlama meydana geldi. Bina, çok sayıda İsrailli asker içerisinde ve yakınındayken bu patlamanın ardından yıkıldı” ifadelerini kullandı.

Askerler tarafından binaların yıkılması için döşenen mayınların patlamış olabileceğini sözlerine ekleyen Hagari, patlama nedenine ilişkin soruşturmanın başladığını kaydetti.

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İsrailli Savunma Bakanı Yoav Gallant ise “zor ve acı dolu bir sabah” olduğunu ifade ederek, “Kalplerimiz en zor zamanlarında ailelerle birlikte” dedi.

İsrail’in bir günde 21 askerini kaybetmesi 7 Ekim’den bu yana en ağır kaybı olduğu belirtiliyor.