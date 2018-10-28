İsraftan kaçının!

Galiba 17-18 yaşlarındaydım. Babaannem rahmetli pirinç ayıklıyordu. Bir tane yere düştü. Zar zor eğildi aramaya başladı. Sağa bakıyor sola bakıyor bulmaya çalışıyor..

Çocukluk işte 'amaan babaanne' dedim. 'Bir pirinç tanesi için bu kadar çaba harcamaya yorulmaya değer mi?' diyecek oldum.

Rahmetli öfkeli bir sesle doğruldu.

'Sen oturduğun yerden ahkâm kesiyorsun' dedi. 'Hiç pirinç üretilirken gördün mü? İnsanlar ne kadar zorluk çekiyorlar. Bir pirinç tanesinde kaç insanın göz nuru alın teri emeği çilesi var biliyor musun?'

Utancımdan kıpkırmızı olmuştum.

Aradan yıllar geçti. Bir ünlü düşünürün eserini okurken babaannemi hatırladım. Okuduğum cümlede "Bir insan yerde bir iğne görüp de eğilip almazsa bütün uygarlığa karşı ihanet etmiş olur. Bir iğnenin üretiminde binlerce insanın alın teri göz nuru el emeği vardır" deniliyordu.

Japonlar son derece sade basit yalın mütevazı yaşayan insanlardır. Evlerini mobilya ile eşya ile dolduranlar Japonlara göre

"Ruhen tekamül edememiş, hayatın manasını anlayamamış zavallı kimselerdir." Böyleleri ile "Bir insanın gösteriş için eşyanın esiri olması ne kadar acıdır. Zavallı evini mezat salonuna çevirmiş!" diye eğlenirler.

İsveç seyahatimde bir otele indim. Sabah traş olmak için lavaboya gittiğimde aynanın yanında ilginç bir not gördüm.

"Lütfen traştan sonra jiletinizi çöpe atmayın. Yandaki kutuya bırakın. Bir tek jiletle dahi olsa İsveç sanayiine yardımcı olun."

Hayretler içinde kaldım. Çocukluğumdan beri çelik eşya denince akla İsveç çeliği gelir.

Demek bu ülke kullanılmış bir tek ufacık jiletin bile çöpe gitmesini istemiyor ona sahip çıkıyor, gelen turistlere rica yollu uyarıda bulunuyordu.

İsviçre'de belli aralıklarla yerel radyolar televizyonlar bir haberi duyurur.

"Şu tarihte su saatte ekibimiz gelecek. Lütfen hazırlığınızı yapın. Okumadığınız, ilgilenmediğiniz, kullanmadığınız ne kadar kitap, dergi, gazete, kâğıt ambalaj kutu varsa; bir ilaç prospektüsü dahi olsa kapının önüne koyun. Kağıt üretimi için fazla ağaç ziyanına engel olun."

Gerekmediği halde elektriği yakmakla..

Suyu kapamadan boş yere akıtmakla..

Bir giysimiz varken, bir daha, onu beğenmedim bir daha bir daha almakla..

Lüzumundan fazla ekmek alıp bayatlatmakla..

Bayatlattığımız ekmeği değerlendirmek varken, çöpe atmakla..

Böylece yılda 700 milyon dolarlık ekmeği israf ederek, biz de zalimler sınıfına geçmiyor muyuz?