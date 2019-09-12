Isparta’ya dünya derecesi yaşatan Akbay, kendi rekorlarını kırıyor

Isparta’da Gülkent Orta Okulu’nda öğretmenlik yaptığı dönemde krosta dünya derecesi yaşatan 69 yaşındaki Ayhan Akbay, bu kez şahsi olarak veteranlar triatlon ve yüzme branşlarında, Avrupa ve Balkan birinciliklerine imza attı.

Isparta’da ’Sporun duayen ismi’ olarak anılan Ayhan Akbay, Isparta ve Türkiye’ye gurur yaşatmaya devam ediyor. Sporun yaşı olmadığını belirten Akbay, elde ettiği dereceleri de anlatarak, ailesine, kendisine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Akbay, "Şimdiye kadar katıldığım triatlon yarışmalarında hep dereceye girdim. 2019 yılı benim için bir altın yılı oldu. Sırasıyla Alanya, Antalya, Didim, Eğirdir Triatlon, İstanbul Boğaz Kıtalara Arası Triatlon Balkan Şampiyonası’nda kendi kategorim olan 65 - 69 yaş kategorisinde birinci oldum. Önümüzde 14-15 Eylül de Kuşadası yarışması, 5-6 Ekim Alanya Avrupa şampiyonası, 3 Kasım’da Antalya Belek’te İron Man Dünya şampiyonası var. İron Man uzun bir yarış sağlık durumumuz el verirse katılacağız. Gidemediğimiz yarışlar da oldu ama katılmak için iş yerimizi kapalı bırakmamız gerekiyordu. Ayrıca, bu yarışmalar Portekiz, Amsterdam, Belçika ve Lozan’daydı. Bu sene girmiş olduğum tüm yarışmalarda birinci olmam beni çok mutlu etti. Her zaman destekçim olan eşim, çocuklarım ve sporcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Ben onlarla gurur duyuyorum"

Spora başlama yaşıyla ilgili konuşan Akbay, "Bir buçuk yaşında çocuğunuzu yüzmeye verebilirsiniz. Ama daha sonraki süreçte spora sağlıklı ve sağlam bir biçimde başlamak istiyorsanız da ilkokul yaşında başlanması gerekir. Onun üzerine koyduğunuz spor tuğlalarıyla sonra başarıya doğru gider. 1984 yılında Belçika’da yapılan ISF Liseler arası kros yarışmasında biz Gülkent ortaokulu olarak katıldık. Gülkent Ortaokulu çocukları henüz 14 - 15 yaşında ama Dünya Liselerarası Yarışmaları (ISF) kategorisinde yarışan liseler çocuklar 17 - 18 yaşında. Biz, hem 1984 hem de 1985 yılında hem Belçika hem de Portekiz’de dünya üçüncüsü olduk. Bu üçüncülükler arka arkaya gelen başarılardı. ISF genelde iki yıldan 2 yıla yapılan yarışmalardır. Burada şunu da söylemek istiyorum; ortaokul ve liseli öğrencileri geçmemiz bizim için çok büyük gururdu, gururumuzdu. Artı olarak 2006 yılında Alanya’da düzenlenen Dünya Dağ Koşusunda 1. olduk. Bunlar çok güzel şeyler. Şimdi bu çocuklarımız beden eğitimi veya farklı mesleklerde, ben onlarla gurur duyuyorum. Onlar bu spora devam ediyorlar ve spor yaptırıyorlar. Ben de kaldığım yerden onlar adına yarışmalara katılmaya çalışıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.