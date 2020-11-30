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Aktüel Isparta'nın Çetince köyünde 1,5 yılda altıncı muhtar göreve geldi
Aktüel

Isparta'nın Çetince köyünde 1,5 yılda altıncı muhtar göreve geldi

Yeniakit Publisher
2020-11-30 20:07:18 -
Isparta'nın Çetince köyünde 1,5 yılda altıncı muhtar göreve geldi

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyünde, 1,5 yılda altıncı muhtar göreve getirildi.

Çetince köyünün beşinci muhtarı Mehmet Ali Almacı'nın istifa etmesinin ardından, birinci aza Abdurrahman Yarmalı görevlendirildi.

Yaramalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine verilen muhtarlık görevinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Çeşitli nedenlerden dolayı önceki muhtarların görevinden ayrılmak zorunda kaldığını ifade eden Yarmalı, "Yeni muhtarlık görevi bana verildi. Köyümüze hayırlı olsun. Umarım bir talihsizlik olmaz, görevimize devam ederiz." diye konuştu.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından seçilen ve görevlendirilen muhtarlar, çeşitli nedenlerden dolayı görevden ayrılmış, en son göreve gelen Mehmet Ali Almacı inşaattan düşmesinin ardından istifa etmişti.

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