Isparta'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var Isparta-Konya karayolu üzerinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Isparta-Konya karayolu üzerinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Ayrıntılar gelecek...

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