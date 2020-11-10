  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Isparta'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon
Aktüel

Isparta'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

4 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 19:41:13 -
Isparta'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

ISPARTA (AA) - Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, örgüt elebaşının "gaybubet evleri" olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandıkları belirlenen ve haklarında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Ö.C, Ş.C, G.Ö. ve A.K. gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında yakalama kararı verdiği A.K, bu ilden gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliklerince tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Ekonomimiz zirve yapacak’ diyerek çağrı yaptı: Türkiye ile birlikte yürümek istiyoruz
Dünya

‘Ekonomimiz zirve yapacak’ diyerek çağrı yaptı: Türkiye ile birlikte yürümek istiyoruz

Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, Türkiye ile olan ilişkileriyle ilgili dilkat çeken bir açıklama yaptı...
Bakan Soylu'dan Berat Albayrak paylaşımı
Siyaset

Bakan Soylu'dan Berat Albayrak paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden af talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen eski Hazine ve Maliye Bakanı B..
Dünya şokta! 'Beklenmeyen bir durum' deyip koronavirüs aşı denemelerini durdurdular
Dünya

Dünya şokta! 'Beklenmeyen bir durum' deyip koronavirüs aşı denemelerini durdurdular

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu, yeni tip koronavirüs aşı denemelerini durdurduklarını kamuoyu ile paylaştı.
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay