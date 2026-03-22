Isparta'da feci kaza nişanlı çifti hayattan kopardı

Isparta’da feci kaza nişanlı çifti hayattan kopardı

Isparta-Antalya karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada ölen ve 1,5 ay önce nişanlandıkları öğrenilen çiftin yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Isparta-Antalya karayolu Ağlasun Kavşağı’nda meydana geldi, Edinilen bilgilere göre, Mustafa Kılıç idaresindeki otomobil ile A.E.B.’nin (26) kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Mustafa Kılıç ile yanında yolcu olarak bulunan nişanlısı Gizem Ateş olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü A.E.B. ile araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Mustafa Kılıç ile Gizem Ateş’in yaklaşık 1,5 ay önce nişanlandıkları ve Isparta’dan yaptıkları alışverişin ardından memleketleri Ağlasun’a dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağabeyin gözyaşları yürekleri dağladı

Kaza haberinin ardından olay yerine gelen ölen çiftin yakınları sinir krizi geçirdi. Kazada hayatını kaybeden Mustafa Kılıç’ın ağabeyi de gözyaşlarına boğularak, "Biz sizi daha dün nişanladık, ben şimdi anneme babama ne söylerim?" dedi. Mustafa Kılıç ile Gizem Ateş’in cenazeleri Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

