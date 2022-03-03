Isparta’da elektrikler ne zaman gelecek? Isparta'da elektrik kesintisinde son durum:

Isparta’da geçen ay etekili olan kar yağışı nedeniyle kente bir süreliğine elektrik verilememişi. Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik yine kesildi. Elektrik tellerinde biriken kar nedeniyle kopmalar meydana geldiğinden kent merkezindeki bazı mahallelerde kesinti yaşanıyor. Edinilen bilgiye göre, evre illerdeki bazı elektrik dağıtım şirketleri, kentteki arızalara müdahaleye destek için ekip yönlendirdi.

Karla mücadele çalışmalarına Devlet Su İşleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor. Konya Büyükşehir Belediyesinden gelen ekipler de kentteki kar küreme ve tuzlama çalışmalarına katıldı. Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer'in kente gelerek çalışmaları yerinde inceleyeceği bildirildi.

Isparta'da okullar tatil mi?

Isparta'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl genelinde 3 Mart Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm kademe okullar, özel anaokulları, özel eğitim, rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, motorlu sürücü kursları, uygulama eğitim merkezleri, okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kursları faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi. Ayrıca kamu kurum kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, idari izinli sayılacağı kaydedildi.