  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Isparta'da boks makinesi kasasının çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Aktüel

Isparta'da boks makinesi kasasının çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 19:25:20 -
Isparta'da boks makinesi kasasının çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı

ISPARTA (AA) - Isparta'da bir oyun salonunun önündeki boks makinesinin kasasının çalınması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Pirimehmet Mahallesi'nde oyun konsolu salonu işleten M.B, işletmesinin önünde yer alan boks makinesinin kasasındaki paraları almak istedi.

Kasanın makinede takılı olmadığını ve kilitlerinin de kırık olduğunu gören M.B, yakınlardaki başka bir işletmenin güvenlik kamerası görüntülerinden kasanın çalındığını belirledi.

Görüntülerde, iki kişinin M.B'ye ait işletmenin önündeki boks makinesine yöneldiği ve kasayı alarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Korona Virüs

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "bütün ülkeye yayıldı deyip duyurdu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vakaları ve aşıyla ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Koca, "İstanbul, İzmir, Bursa gib..
Bardak taştı! İP'te yeni istifalar geliyor
Siyaset

Bardak taştı! İP'te yeni istifalar geliyor

Ümit Özdağ’ın partiden ihracı sonrası İsmail Konuk'un istifa etmesinin ardından İYİ Parti'de yeni istifaların geleceği belirtiliyor. Bu duru..
Türkiye görüntüleri biraz önce paylaştı! İngiliz savaş uçakları havalandı
Gündem

Türkiye görüntüleri biraz önce paylaştı! İngiliz savaş uçakları havalandı

Milli Savunma Bakanlığı, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon uçağı ve iki F-16 uçağının eğitim faaliyetlerine başla..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay