  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rıza Çalımbay'dan TFF'ye tepki: Mesafeyi koruyun diyorsunuz futbolculara da saldırın diyorsunuz

Sergen Yalçın'dan Caner Erkin ve Gökhan Gönül kararı! İşte detaylar

OGM personel alımı ne zaman? OGM sözleşmeli personel alımı şartları 2020 neler?

Kısa çalışma ödeneği haftalık çalışma saatleri

Bisiklet 'yeni normal' dönemin gözde ulaşım aracı olmaya aday
için kalan
Aktüel

Isparta’da AVM, kuaför, taksi ve pazar yerleri denetlendi

Isparta Valiliği, oluşturduğu ekiple İl Hıfzıssıhha Kurulu ve İl Pandemi Kurulu toplantılarında alınan alınana kararlara uyulup, uyulmadığı konusunda AVM, kuaför, taksi ve Pazar yerlerinde denetlemeler gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 13:21:05 -
Isparta’da AVM, kuaför, taksi ve pazar yerleri denetlendi

Isparta Valiliği, oluşturduğu ekiple İl Hıfzıssıhha Kurulu ve İl Pandemi Kurulu toplantılarında alınan alınana kararlara uyulup, uyulmadığı konusunda AVM, kuaför, taksi ve Pazar yerlerinde denetlemeler gerçekleştirdi. Denetlemelerde kurallara uymayan işletme ve vatandaşlara idari para cezası uygulandı.


Korona virüs pandemesiyle başarılı şekilde mücadelesini yürüten Türkiye, tedbiri elden bırakmadan normalleşme sürecine giriyor. Bu süreç; Isparta’da da Isparta Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu ve İl Pandemi Kurulu toplantılarında alınan kararlarla yakından takip ediliyor. Tedbirli normale dönüşün ilk ayağında alışveriş merkezleri, berberler, ticari taksiler, pazar yerleri ve toplu ulaşım araçlarında uygulanan bazı kısıtlamalar belirli kurallara uymak koşuluyla kaldırılmıştı. Bu kapsamda Isparta Valiliği oluşturduğu ekiplerle alışveriş merkezleri, berberler, ticari taksiler, pazar yerleri ve ulaşım araçlarında alınan kararlara uyulup uyulmadığını denetliyor. Denetim görevlileri iş yerlerinde ve araçlarda İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uyulup uyulmadığını denetleyerek kurallara uymayan işletme ve vatandaşlara idari para cezası uyguladı.


Denetimler kapsamında alışveriş merkezleri, berberler, ticari taksiler, pazar yerleri ve toplu ulaşım araçlarında; görevliler tarafından sosyal mesafe kuralları, hijyen tedbirleri, malzeme ve giyilmesi zorunlu kıyafetler hakkında bilgilendirmede bulundular. Ekipler vatandaşları da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarında belirtilen kurallara uymaları konusunda çeşitli uyarılar yaptılar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı