0553 313 94 23

İspanyol yolcu Münih Havalimanı’nda 130 uçuşu iptal ettirdi

Almanya’nın Münih Franz Josef Strauss Havalimanı’nda İspanyol bir yolcunun, girişlerin yasak olduğu güvenlik bölgesine girmesinin ardından havalimanı uçuşlara kapatıldı.

27 Ağustos 2019 Salı 17:00
İspanyol yolcu Münih Havalimanı’nda 130 uçuşu iptal ettirdi

Almanya’nın Münih Franz Josef Strauss Havalimanı’nda İspanyol bir yolcunun, girişlerin yasak olduğu güvenlik bölgesine girmesinin ardından havalimanı uçuşlara kapatıldı. Uzun çalışmaların ardından yakalanan İspanyol yolcu, polis tarafından sorguya alındı.


İspanyol bir yolcunun acil çıkıştan geçerek pistlerdeki yasaklı bölgeye geçmesi üzerine binlerce yolcu, Almanya’nın ikinci büyük havalimanı olan Münih Franz Josef Strauss Havalimanı’nda mahsur kaldı.


Havalimanının resmi hesabından yapılan açıklamada, “Şu an için elimizde olan bilgilere göre bir kişi, acil çıkış kapısı aracılığıyla Terminal 2’deki güvenli bölgeden güvenli olmayan bölgeye geçiş yaptı. Sonuç olarak, polis tedbirleri halen devam ediyor” denildi.


Havalimanındaki ana uçuş firması olan Lufthansa, “Terminal 2 ile Terminal 1’in B ve C bölgeleri kapatıldı” duyurusu yaptı. Havalimanının iki büyük terminalin boşaltılmasının ardından yolcular, yeniden güvenlik kontrolünden geçirilerek uçuş salonlarına alındı.


Uçuşu ertelenen yolcu Michele Cassola, sosyal medya hesabı üzerinden “Sabah 08.00’den beri pasaport kontrol kapılarının dışında bekleyen insanları bilgilendirir misiniz lütfen. Şu ana kadar hiçbir resmi açıklama yapılmadı” sözleriyle tepki gösterdi.


Bir diğer yolcu Jesse Thorson, “Bu karışıklık da ne? Suya ve yemeğe ihtiyacımız var, uçuşlarımızdan bahsetmiyorum bile” dedi.



Yakalanıp sorguya alındı


Olayla ilgili olarak polisin yaptığı açıklamada, Bangkok’tan gelen ve Madrid’e gidecek İspanyol asıllı yolcunun yasaklı bir bölgeye girmesi üzerine yaşanılan güvenlik zafiyeti nedeniyle önlemler alındığı belirtildi. Olay nedeniyle, havalimanındaki 130 uçuşun iptal edildiği, iki terminalin anonslarla boşaltıldığı ve yolcuların yeniden kontrol edilerek uçuş salonlarına alınmasının ardından İspanyol yolcunun bulunduğu açıklandı. İsmi henüz paylaşılmayan İspanyol yolcunun yakalanmasının ardından sorguya alındığı, polis tarafından paylaşıldı.


Yolcunun yakalanmasının ardından havalimanındaki akışın normale dönmesi için çalışılıyor. Ertelenen uçuşlar, gecikmeli olarak yapılmaya başlanırken günde bin 200 uçuşun gerçekleştirildiği havalimanının yetkilileri, 130 uçuşun iptal edilmesinden 7 bin yolcunun etkilendiğini duyurdu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 17:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pazaryeri ilçesi Koreli misafir turistleri ağırladı
    1. Pazaryeri ilçesi Koreli misafir..
    2. Lüleburgaz’da alt yapı ve üst yapı..
    3. "2 milyon ağaç kesildiği iddiaları..
    4. AK Parti’li Sarıeroğlu’nun babası..
    5. Selçuklu Çiçek Bahçesi şehrin cazibe..
    6. ÇESK futbolla sahaya indi
    7. Rektör Karabulut ve Akademisyenler..
    8. İki motosikletin karıştığı kazada bir..
    9. Elazığ’da ‘Pikniğimi Yapıyorum,..
    10. GÜNCELLEME - Kocaeli'de gasp..
    11. Şemdinli’de trafik kazası 1 kişi..
    12. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro:..
    13. Meral Akşener, Sezai Temelli'nin..
    14. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Şile'de
    15. Söke’de denetimli serbestlik..
    16. NASA Başkanı Plüton'un gezegen..
    17. Çorum leblebisinin lezzeti "bilimsel"..
    18. Kırşehir Belediyesi 260 çocuğu sünnet..
    19. Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi
    20. Dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü
    21. Çiğli’de Büyük Taarruz söyleşisine..
    22. Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi
    23. Samandağ’da drenaj kanalları..
    24. Parmağa sıkışan yüzüğü AFAD ekibi..
    25. CHP’li başkana silahlı saldırıda..
    26. Mete Gazoz: “En büyük amacım çocuklara..
    27. Metin Feyzioğlu: Müthiş destek alıyorum
    28. Türkiye gastronomi tecrübesini Afrika..
    29. Kocatepe’den zaferi dünyaya telsizle..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet..
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’