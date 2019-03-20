İspanya'nın dev kulübünden Ozan Kabak hamlesi! Sezon sonu...

Galatasaray altyapısından yükselen ve bu sezonun ilk yarısında teknik direktör Fatih Terim'in forma şansı bulmasıyla birlikte sergilediği başarılı performansın ardından devre arasında 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak'a dev bir talip çıktığı iddia edildi. Alman ekibinde kısa sürede sergilediği performansla da dikkat çeken genç futbolcu için Real Madrid'in ilgisi olduğu öne sürüldü.

Real Madrid talip oldu!

Galatasaray'ın ocak ayında 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a sattığı genç futbolcunun başarılı performansını Bundesliga'da da devam ettirmesi dev kulüplerin de dikkatini çekti. Marca Gazetesi'nde yer alan habere göre Real Madrid, Varene'ın takımdan ayrılması durumunda yapacağı stoper transferi için adayları belirledi. Real Madrid'in Ajax'tan Matthijs de Ligt ile Stuttgart'tan Ozan Kabak'ı stoper adayları olarak düşündüğü iddia edildi.