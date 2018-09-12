İspanya'dan Hırvatistan'a tarihi fark! Tam 6 gollü karşılaşma

A Ligi 4. Grup karşılaşmasında İspanya, son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan'ı etkili futbol ortaya koyduğu mücadelede farklı bir skorla geçti. Ev sahibi İspanya, 24. dakikada Saul Niguez, 33. dakikada Marco Asensio, 35. dakikada Lovre Kalinic (kendi kalesine), 49. dakikada Rodrigo, 57. dakikada Sergio Ramos ve 70. dakikada Isco'nun attığı gollerle mücadeleyi 6-0 kazandı. Grupta 2'de 2 yapan İspanya, puanını 6'ya çıkardı. Hırvatistan ise ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.