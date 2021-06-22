İspanya'da son koronavirüs bilançosu açıklandı

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 30 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 bin 40 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre, ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı dün olduğu gibi bugün de 92 olarak açıklandı.

Ülkede son 24 saatte kaydedilen 30 artışla can kaybı 80 bin 719'a, vaka sayısı da 3 milyon 768 bin 691'e ulaştı.

Hükümet, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 7 ay uygulanan, serbest dolaşım kısıtlaması ve gece sokağa çıkma yasağını içeren olağanüstü hali 9 Mayıs'ta sonlandırmış ve normalleşme adımlarını hızlandırmıştı.

İspanya'da 26 Haziran'dan itibaren açık alanda maske kullanma zorunluluğu kaldırılacak.

Kovid-19 aşılama süreci

Kovid-19'da aşılama çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiği İspanya'da dün verilen rakamlara göre nüfusun yüzde 30,4'ünde (14 milyon 431 bin 683 kişi) aşılama süreci tamamlanırken, en az bir doz aşı olanların sayısı 23 milyon 200 bin 566'sı (nüfusun yüzde 48,9'u) buldu.

Hükümet, yaz sonunda nüfusun yüzde 70'inde aşılanmanın tamamlanacağı hedefini koymuştu.