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Dünya İspanya'da son koronavirüs bilançosu açıklandı
Dünya

İspanya'da son koronavirüs bilançosu açıklandı

Ölümcül yeni tip koronavirüse salgınında normalleşme sürecinin devam ettiği İspanya'da son 24 saatte 30 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 20:47:00 -
İspanya'da son koronavirüs bilançosu açıklandı

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 30 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 388 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre, ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı 120'ye kadar geriledi.

Ülkede dünden bugüne kaydedilen 30 artışla can kaybı 79 bin 983'e, vaka sayısı da 3 milyon 682 bin 778'e ulaştı.

Hükümet, Kovid-19'dan dolayı ülke genelinde 7 ay uygulanan, serbest dolaşım kısıtlaması ve gece sokağa çıkma yasağını içeren olağanüstü hali 9 Mayıs'ta sonlandırmıştı.

Açık alanda maske takma zorunluluğu kalkıyor

Normalleşmenin devam ettiği, bar ve restoranların gece saat 01.00'e kadar açık kaldığı ülkede, bazı yerel yönetimler temmuz ayından itibaren açık alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırılacağını açıkladı.

Günde 600 bin dozdan fazla Kovid-19 aşısının yapıldığı İspanya'da nüfusun yüzde 19,8'inde (9 milyon 405 bin 245) aşılama süreci tamamlandı.

Hükümet, yaz sonunda nüfusun yüzde 70'inde aşılanmanın tamamlanacağını öne sürüyor.

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