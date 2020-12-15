  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İspanya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 388 kişi öldü
Aktüel

İspanya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 388 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-15 22:01:58 -
İspanya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 388 kişi öldü

MADRİD (AA) - İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 388 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 328 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 388 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle salgının başlangıcından bu yana toplam can kaybı 48 bin 401'e çıktı.

Toplam vaka sayısı son 24 saatte 10 bin 328 artışla, 1 milyon 762 bin 212'ye yükseldi.

- "Yeni tedbirlerin alınabileceği" uyarısı

Salgına karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) uygulandığı İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları ve gece sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Önlemlerin Noel ve yılbaşı dönemlerinde kısmi olarak gevşetilmesi öngörülse de hükümet ve yerel yönetimler, "vaka sayılarında yüksek artış görülmesi halinde yeni tedbirlerin alınabileceği" uyarısında bulunuyor.

Hükümet, Kovid-19 aşısının kullanımına 4 Ocak'tan itibaren başlanmasını ve hazirana kadar 20 milyon İspanyola aşı yapılmasını planlıyor.

- Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 84 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 638 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Ülkede virüs kaynaklı can kaybı sayısı 5 bin 733'e, toplam vaka sayısı 353 bin 576'ya çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan ve 23 Aralık'a kadar uzatılan OHAL kapsamında, salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkılmaması isteniyor.

İlk aşamada 22 milyon doz Kovid-19 aşısı alacağını açıklayan Portekiz hükümeti, ocakta başlaması planlanan ve 1200 sağlık merkezinde yapılacak aşının ücretsiz uygulanacağını ve zorunlu olmayacağını duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhittin Böcek'ten CHP'yi karıştıracak sözler: İnsanlığımızdan utandırdı
Gündem

Muhittin Böcek'ten CHP'yi karıştıracak sözler: İnsanlığımızdan utandırdı

Koronavirüs tedavisinin ardından görevinin başına dönerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi..
Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni hat! İmzalar atılıyor
Dünya

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni hat! İmzalar atılıyor

Dağlık Karabağ'da elde edilen zafer sonrası bölgede dengeler tamamen değişti. Bölgedeki son gelişmelerin ardından Türkiye ile Azerbaycan ara..
Türkiye'den ABD'ye tokat gibi cevap
Gündem

Türkiye'den ABD'ye tokat gibi cevap

ABD'nin S-400 yaptırımlarıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Siyaseten kabul etmek mümkün değil. Kötü k..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay