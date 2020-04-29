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Aktüel

İspanya’da son 24 saatte 325 can kaybı

İspanya’da korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 325 artarak 24 bin 147’ye çıktı.

2020-04-29 12:58:32 -
İspanya’da son 24 saatte 325 can kaybı

İspanya’da korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 325 artarak 24 bin 147’ye çıktı.


Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün İspanya’daki bilançosu dün azalma gösterirken bugün tekrar arttı. İspanya Sağlık Bakanlığı, korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 325 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkede dün 301 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkede ölenlerin toplam sayısı ise 24 bin 147’ye yükseldi.

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