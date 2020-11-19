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Aktüel İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 252 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 252 kişi hayatını kaybetti

Portekiz'de 6 bin 994 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 21:29:32 -
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 252 kişi hayatını kaybetti

MADRİD (AA) - İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 252 kişinin yaşamını yitirdiği ve 16 bin 233 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgın dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 252 arttı.

Bakanlık, son 7 günde 1313 kişinin Kovid-19'dan öldüğünü ve toplam sayının 42 bin 291'e çıktığını bildirdi.

Ayrıca dün 1 milyon 525 bin 341 olarak açıklanan toplam vaka sayısının 16 bin 233 artışla 1 milyon 541 bin 574'e çıktığı kaydedildi.

İspanya'da mevcut durumda 18 bin 961 Kovid-19 hastası hastanede tedavi görürken, bunların 3 bin 125'i yoğun bakımda bulunuyor.

Kovid-19'a karşı mücadele için Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan komisyonun başkanı Fernando Simon, düzenlediği basın toplantısında, her 100 bin kişide Kovid-19 vakası tespit edilenlerin sayısının 436'ya düştüğünü belirtip, bunun halen çok yüksek bir veri olduğunu vurguladı.

İspanya'da uygulanan tedbirlerle hafta başından bu yana günlük yeni vaka sayılarındaki artışın düştüğü gözleniyor.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları, gece sokağa çıkma yasağı, 6 özerk yönetimde bar ve restoranların sadece eve sipariş için açık tutulmaları, amatör spor müsabakalarının ertelenmesi, en fazla 6 kişiye toplanma izni verilmesi gibi önlemler uygulanıyor.

- Portekiz'de yeni vaka sayısında rekor artış

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 69 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 bin 994 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Böylece ülkede salgının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı açıklanmış oldu.

Ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 701'e, toplam vaka sayısı da 243 bin 9'a çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmamaları isteniyor.

Portekizlilere "Kovid-19'da ikinci dalga henüz zirve yapmadı" uyarısında bulunan Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo do Sousa, 24 Kasım'da sona erecek OHAL'in uzatılmasıyla ilgili kararnameyi bugün Meclis'e göndereceğini açıkladı.

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