İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 149 kişi öldü

MADRİD (AA) - İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı son 24 saatte 149 kişinin öldüğü ve 11 bin 815 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 149 arttı.

Kovid-19'dan son 7 günde hayatını kaybedenlerin sayısı 746 artışla 48 bin 926'ya çıktı.

Ayrıca dün 1 milyon 785 bin 421 olarak açıklanan toplam vaka sayısı son 24 saatte 11 bin 815 artışla 1 milyon 797 bin 236'ya yükseldi.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım ve gece sokağa çıkma kısıtlamaları ile en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme önlemleri devam ediyor.

Yeni vakalardaki artışların tekrardan yükselmeye başlamasından dolayı Madrid, Katalonya gibi bazı özerk yönetimler, bazı tedbirlerin Noel ve yılbaşında gevşetilmesi planlarını iptal ederek, restoranların çalışma saatlerinin kısıtlanması gibi ek önlemler açıkladı.

Sağlık Bakanı Salvador İlla, Pfizer-BioNTech aşısının 27 Aralık'tan itibaren İspanya'da kullanılmaya başlanacağını açıkladı.

İlla, Kovid-19 aşısının toplumun önemli bir kısmına yapılmasının ardından "maske takma veya sosyal mesafe zorunluluğunun 2021 yılı içinde kalkabileceğini" söyledi.

Diğer yandan, aşırı sağcı Vox partisi, Kovid-19'dan yakınlarını kaybeden aileler ile güvenlik güçleri ve sağlık personellerinin bağlı olduğu bazı derneklerin, Kovid-19 krizini kötü yönettiği iddiasıyla hükümete karşı dava açma başvurusu, Yüksek Mahkemece reddedildi.

- Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 75 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 336 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 977'ye, toplam vaka sayısı da 366 bin 952'ye çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan ve 7 Ocak'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirildi, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması istendi.

İlk aşamada 22 milyon doz Kovid-19 aşısı alacağını açıklayan Portekiz hükümeti, ocak ayında başlayacak ve 1200 sağlık merkezinde yapılacak aşının tüm halka ücretsiz ve gönüllü olacağını duyurmuştu.