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Aktüel İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 47 bini geçti
Aktüel

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 47 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-12-09 21:38:28 -
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 47 bini geçti

MADRİD (AA) - İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 373 artışla 47 bini geçti.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre salgından hayatını kaybedenlerin sayısı son 2 günde 373 arttı.

Bakanlık, son 7 günde 700 kişinin salgından öldüğünü ve toplam sayının 47 bin 19'a çıktığını bildirdi.

Ayrıca pazartesi günü 1 milyon 702 bin 328 olarak açıklanan toplam vaka sayısının son 2 günde 9 bin 773 artışla 1 milyon 712 bin 101'e çıktığı kaydedildi.

Diğer yandan Sağlık Bakanı Salvador İlla, düzenlediği basın toplantısında, her 100 bin kişide Kovid-19 vakası tespit edilenlerin sayısının 193'e düştüğünü açıkladı.

Bu sayı, yaklaşık iki ay önce 500'lerin üzerindeydi.

"Kovid-19'da vaka eğrisini aşağı çevirmek çok zor oldu." diyen İlla, özerk yönetimler arası serbest dolaşımın kısıtlanacağı Noel ve yılbaşı dönemlerinde İspanyollardan çekirdek aileleriyle evlerinde kalmalarını istedi.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları ve gece sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

- Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 70 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 97 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 195'e, toplam vaka sayısı 332 bin 73'e çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan OHAL son olarak 23 Aralık'a kadar uzatılmıştı.

OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

İlk aşamada 22 milyon doz Kovid-19 aşısı alacağını açıklayan Portekiz hükümeti, ocakta başlaması ve 1200 sağlık merkezinde yapılacak aşının tüm halka ücretsiz olacağını ve zorunlu olmayacağını duyurmuştu.

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