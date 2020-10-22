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Aktüel İspanya'da Kovid-19 vakalarında rekor artış
Aktüel

İspanya'da Kovid-19 vakalarında rekor artış

İspanya'da Kovid-19'da toplam vaka sayısı 1 milyon 26 bin 281'e, ölenlerin sayısı da 34 bin 521'e çıktı - Günlük vaka sayısının ilk defa 3 binin üzerine çıktığı Portekiz'de, sol hükümet serbest dolaşıma kısıtlama getirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-22 20:34:09 -
İspanya'da Kovid-19 vakalarında rekor artış

MADRİD (AA) - İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısı 20 bin 986 ile en yüksek düzeye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı, dün 1 milyon 5 bin 295 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 20 bin 986 artışla 1 milyon 26 bin 281 olarak güncelledi.

Avrupa Birliği içinde İspanya, Kovid-19'da vaka sayısının 1 milyonu geçtiği ilk ülke konumunda bulunuyor.

İspanya'da ayrıca Kovid-19 kaynaklı ölümlerde sayının son 24 saatte 155 arttığı görüldü.

Bakanlık, son 7 günde 570 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 34 bin 521'e çıktığını duyurdu.

Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 21 binden fazlası yaşlı bakımevlerinde kaydedildi.

Bu arada yerel yönetimlerle koordinasyonlu hareket etmeye özen gösteren sol koalisyon hükümeti, Kovid-19'daki vaka artış hızını durdurmak için salgının en fazla görüldüğü yerlerde gece sokağa çıkma yasağı getirilmesi, bar, restoran ve mağazaların en geç saat 22.00'da kapatılmasını öneriyor.

Diğer yandan hükümet, halka da "zaruret gerektiren durumlar olmadıkça evden dışarı çıkılmaması" tavsiyesinde bulunuyor.

- Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan son 24 saatte 16 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 270 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Portekiz'de son dönemde sürekli artış gösteren günlük vaka sayılarının ilk defa 3 binin üzerine çıkması dikkati çekti.

Vaka artışlarına karşı ek önlemler alan sol hükümet, salgının yoğun görüldüğü kuzeydeki Felguerias, Lousada ve Paços de Ferreira kentlerinde serbest dolaşıma kısıtlama getirerek dini tatilin olduğu 30 Ekim-3 Kasım arasında birçok yerde kentler arası ulaşımı yasakladı.

Ülkede bu zamana kadar Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 245 olurken, vaka sayısı da 109 bin 541'e ulaştı.

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