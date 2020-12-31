  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İspanya'da Kovid-19 vaka sayılarında yeniden artış başladı
Aktüel

İspanya'da Kovid-19 vaka sayılarında yeniden artış başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 00:14:57 -
İspanya'da Kovid-19 vaka sayılarında yeniden artış başladı

MADRİD (AA) - İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 247 kişi hayatını kaybederken, yeni vaka sayılarında yeniden artış olduğu görüldü.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgın nedeniyle ölenlerin sayısı dünden bugüne 247 artışla 50 bin 689'a çıktı.

Yeni vaka sayılarında artışın dikkati çektiği İspanya'da, son 24 saatte 16 bin 716 artışla toplam vaka sayısı 1 milyon 910 bin 218'e yükseldi.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen ülkede, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım ve gece sokağa çıkma kısıtlamaları ile en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme tedbirleri devam ediyor.

Merkezi hükümet ve yerel yönetimler yeni vaka sayılarının artmaya devam etmesi halinde ek önlemler almanın kaçınılmaz olacağını savunuyor.

- Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 79 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 bin 49 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 bin 830'a, toplam vaka sayısı da 406 bin 51'e çıktı.

Portekiz'de 5 Aralık'tan bu yana günlük vaka sayılarında en yüksek artış gözlendi.

Başbakan Antonio Costa, basına yaptığı değerlendirmede, Noel tatili döneminde gevşetilen önlemlerin Kovid-19 vakalarına olası etkisini ocak ayının ikinci haftasında görülebileceğini söyledi.

Kovid-19 aşılarına 27 Aralık'ta başlayan Portekiz'de 9 Kasım'dan bu yana uygulanan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan flaş gelişmeyi duyurdu
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan flaş gelişmeyi duyurdu

Açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "6 Bakan ile reform gündemini değerlendirdik." ifadelerini kullandı.
Libya'da yeni skandal! Hafter emri verdi
Dünya

Libya'da yeni skandal! Hafter emri verdi

Libya'yı kan gölüne çeviren darbeci Hafter'in yaveri olan Yb. Safwan Ali Muhammed Boutigan'a yeni katliamlar için talimat verdiği ortaya çık..
Hükümetten yeni doğal gaz açıklaması
Ekonomi

Hükümetten yeni doğal gaz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih’in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz Filyos’ta karaya çıkacak ve ..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay