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İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 331 artışla 23 bin 521'e çıktı.

2020-04-27 12:08:58 -
İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 331 artışla 23 bin 521'e çıktı.
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