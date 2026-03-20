  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Le Monde bir askerin uygulamasını kullanarak uçak gemisinin yerini saptadı Bütün dünyanın diline düştü Bahçeli'den bayram mesajı: Bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin adımları atılacak Başkan Erdoğan'dan bayram namazı mesajında İsrail'e sert tepki! 'İnşallah bedelini ödeyecekler' Başkan Erdoğan talimat verdi, Hatay ayağa kalktı! Depremzedelere bayram müjdesi İran'dan yeni silah: 'Nasrallah' füzesi ilk kez İsrail ve ABD üslerini vurdu! 20 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi 20 Mart 1893: İbrâhim Edhem Paşa'nın vefatı (Osmanlı Sadrazamı) İsrail basını savaşın maliyetini açıkladı! Ek bütçe talep edecekler Altı ülkeden İran’a Hürmüz resti: "Müdahale etmeye hazırız!" Siyonist İsrail ordusu: İran'da vurdukları hedef sayısını açıkladı
Spor İspanya’da Amrabat çılgınlığı: Real Betis bonservis için harekete geçti
Spor

İspanya’da Amrabat çılgınlığı: Real Betis bonservis için harekete geçti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İspanya’da Amrabat çılgınlığı: Real Betis bonservis için harekete geçti

Fenerbahçe’den kiralık olarak İspanyol ekibi Real Betis’in yolunu tutan Sofyan Amrabat, UEFA Avrupa Ligi’nde attığı muazzam golle İspanya gündemine oturdu. Panathinaikos karşısında kazanılan 4-0’lık zaferde başrol oynayan Faslı yıldız için Real Betis yönetimi kararını verdi. Yeşil-beyazlılar, 12 milyon avroluk opsiyonu yüksek bulsa da Amrabat’ın takımdan ayrılmak istememesini koz olarak kullanarak pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.

Sezon başında Fenerbahçe’den kiralık olarak La Liga ekibi Real Betis’e transfer olan Sofyan Amrabat, sergilediği performansla hakkındaki tüm soru işaretlerini ortadan kaldırdı. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Panathinaikos’u ağırlayan Real Betis, deplasmandaki 1-0’lık yenilginin ardından sahadan 4-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı. Maçın dönüm noktalarından biri olan ve kaleye oldukça uzak bir mesafeden ağları sarsan Amrabat’ın golü, İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı.

Real Betis sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat için kararını verdi.

Real Betis, deplasmanda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Panathinaikos'u 4-0 yendi ve UEFA Avrupa Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı. İspanyol ekibinin Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat ise attığı gol ile İspanya'da gündem oldu.

SORU İŞARETLERİ VARDI

Kaleye oldukça uzak bir mesafeden yaptığı vuruşla ağları bulan Amrabat, skoru 2-0'a getirdi ve Real Betis için turun fitilini yakan isim oldu. Betis yönetiminin sezon sonunda oyuncuya ilişkin hangi kararı vereceği soru işareti barındırıyordu ancak aradaki sis perdesi kalktı.

FENERBAHÇE'DEN İSTEYECEKLER

Estadio Deportivo'da yer alan habere göre Real Betis, Sofyan Amrabat'ın bonservisini Fenerbahçe'den isteyecek. Yeşil beyazlılar, satın alma opsiyonu 12 milyon Euro olan Amrabat için pazarlık masasına oturacak.

ÜCRET YÜKSEK BULUNDU, KOZ BELLİ OLDU

Real Betis yönetiminin, oyuncu için 12 milyon Euro'luk rakamı yüksek bulduğu ifade edilirken, pazarlıktaki koz da ortaya çıktı. Sofyan Amrabat'ın Fenerbahçe'ye dönmek istemediği dile getirilirken, görüşmelerde Fenerbahçeli yetkililere bu bilginin aktarılacağı kaydedildi.

SEZON SONU RESMİ GÖRÜŞME

Real Betis kulübü, sezon sonunda Amrabat için resmi transfer görüşmelerine başlayacak.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23