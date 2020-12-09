  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İspanya milletvekillerinden hükümete "Fas'a silah satışını durdurma" çağrısı
Aktüel

İspanya milletvekillerinden hükümete "Fas'a silah satışını durdurma" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 19:31:22 -
İspanya milletvekillerinden hükümete "Fas'a silah satışını durdurma" çağrısı

RABAT (AA) - İspanya'nın Vox Partisi milletvekilleri, Fas'ın Batı Sahra'da yürüttüğü askeri operasyonları gerekçe göstererek Rabat’a silah satışının durdurulması teklifinde bulundu.

Fas merkezli Ya Biladi internet sitesinin haberine göre, Rabat'a satılan silahların Batı Sahra’daki sivil halkın üzerinde kullanılmayacağının garantisi olmadığını öne süren milletvekilleri, “Başbakan Pedro Sancez hükümetinden Fas’a silah satışlarının durdurulmasını” talep etti.

İspanya, Avrupa dışında silah sattığı ülkeler arasında Brezilya'dan sonra ikinci sırada yer alan Fas’a geçen 5 yıl içerisinde 105 milyon dolar silah sattı.

İspanya'nın Podemos ve Bask Milliyetçi partileri Fas'ın güvenlik gerekçesiyle başlattığı Batı Sahra operasyonu üzerine, 16 Kasım’da Fas Kraliyet Kuvvetleri’nin bölgeden çekilmesi çağrısında bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Videoyu görünce şoke oldu! Haber spikeri Nazlı Çelik soluğu adliyede aldı
Gündem

Videoyu görünce şoke oldu! Haber spikeri Nazlı Çelik soluğu adliyede aldı

Haber spikeri Nazlı Çelik, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlanan bir videoda özel hayatının ihlal edildiğini belirtip, savcılığa baş..
Szijjarto: Türkiye'nin yakında dünyada ilk 10'a gireceğini gördük
Ekonomi

Szijjarto: Türkiye'nin yakında dünyada ilk 10'a gireceğini gördük

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye ekonomisinin yakında dünyanın en iyi 10 ekonomisinden biri olacağını anl..
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde büyük rezillik! Polis suç üstü yakaladı
Siyaset

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde büyük rezillik! Polis suç üstü yakaladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren BELKO şirketinde şef olan R.K. İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu sevkiyatı yaparke..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay