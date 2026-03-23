İspanya Lübnan'daki yıkımlardan dolayı İsrail'i şiddetle kınadı Avrupa’da sadece onlar dik duruyor

İspanya hükümeti, İsrail hükümet yetkililerinin, İsrail ordusuna Litani Nehri üzerindeki tüm köprüleri ve sınır köylerindeki Lübnanlı sivillerin evlerini yıkma emri vermelerini şiddetle kınadı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İspanya hükümeti, İsrail yetkililerinin, İsrail ordusuna Litani Nehri üzerindeki tüm köprüleri ve sınır köylerindeki Lübnanlı sivillerin evlerini yıkma emri verdiği yönündeki açıklamalarını en güçlü şekilde kınamaktadır. Bu, uluslararası insancıl hukukun açık ve kasıtlı bir ihlalidir." denildi.

"İspanya, Lübnan topraklarını izole etme ve bölme girişimlerini kesin bir dille kınamakta ve Lübnan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı gösterilmesini talep etmektedir" ifadesinin kullanıldığı açıklamada, "konut, sağlık tesisleri gibi sivil altyapıların uluslararası hukuka göre asla askeri hedef olarak kullanılamayacağı" vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları, "uluslararası insancıl hukukun en temel ilkelerini ihlal ederek, masum sivillerin hayatlarını yok etmek" olarak değerlendirildi ve uluslararası topluma "Bu eylemlerin cezasız kalmasını önlemek, Lübnan Hükümeti'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kendi yetkisi altında pekiştirme çabalarına desteği güçlendirmek için harekete geçme" çağrısında bulunuldu.