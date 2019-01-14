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Isner'den Avustralya Açık'a erken veda

Erkekler dünya sıralamasının 97. basamağındaki Opelka'nın 3-1 yendiği 9 numaralı seribaşı Isner, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na ilk turda veda etti

14 Ocak 2019 Pazartesi 10:56
Isner'den Avustralya Açık'a erken veda

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 9 numaralı seribaşı John Isner, ilk turda elendi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler ilk tur mücadelesinde, ABD'li John Isner ile dünya sıralamasının 97. basamağındaki vatandaşı Reilly Opelka karşılaştı. 21 yaşındaki Opelka, 3 saat süren maçı 7-6, 7-6, 6-7 ve 7-6'lık setlerle 3-1 kazanarak 2. tur biletini aldı.

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı ve 2009 şampiyonu Rafael Nadal, dünya 237 numarası James Duckworth'ü 6-4, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 3-0 mağlup ederek 2. tura yükseldi.

Erkeklerin 5 numaralı seribaşı Kevin Anderson, dünya 42'ncisi Adrian Mannarino karşısında ilk iki sette zorlansa da korttan 3-1 (6-3, 5-7, 6-2, 6-1) galip ayrıldı.

10 numaralı seribaşı Karen Khachanov, Peter Gojowczyk'i, 14 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas da Matteo Berrettini'yi 3-1 yenerek tur atladı.

 

- Kerber 2. turda

 

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı ve 2016 şampiyonu Angelique Kerber, ilk turda karşılaştığı dünya 92 numarası Polona Hercog'a 6-2'lik setlerle 2-0 üstünlük kurdu.

5 numaralı seribaşı Sloane Stephens, dünya sıralamasının 93. basamağındaki Taylor Townsend'i 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek 2. tura çıktı.

Kadınların 9 numaralı seribaşı Kiki Bertens, Alison Riske'yi, 11 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ise Anna Kalinskaya'yı 2-0 ile geçerek yoluna devam etti.

2008 şampiyonu Maria Sharapova da Harriet Dart'ı oyun vermeden mağlup ederek turnuvaya hızlı bir başlangıç yaptı.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 10:56
  1. Angelique Kerber
  2. Avustralya Açık
  3. grand slam
  4. John Isner
  5. Rafael Nadal
  6. tenis

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