İsmet Amca’yı Hakk’a uğurladık
Akit’in merhum İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’nun yakın dostu, gazetemiz yazarı Nusret Reşber’in kayınpederi ve eski mesai arkadaşımız Mehmet Zeki Sekizkardeş’in babası İsmet Sekizkardeş, 83 yaşında tedavi gördüğü hastanede ruhunu Rahman’a teslim etti. Sekizkardeş, dualarla ebedi aleme uğurlandı.
HABER MERKEZİ
Akit’in merhum İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’nun yakın dostu, gazetemiz yazarı Nusret Reşber’in kayınpederi ve eski mesai arkadaşımız Mehmet Zeki Sekizkardeş’in babası, İsmet Sekizkardeş 83 yaşında tedavi gördüğü hastanede ruhunu Rahman’a teslim etti.
Önceki gece kaldığı hastanede ahirete irtihal eden Sekizkardeş’in, Bahçelievler Miraç Camii’nde dün öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına, müessese müdürümüz Nuri Karahasanoğlu, sorumlu müdürümüz Ali Karahasanoğlu, gazetemiz çalışanları, dostları ve ailesi katıldı. Cenaze, Sarıyer Yeni Ayazağa kabristanlığına defnedildi.
Akit ailesi olarak İsmet Amcamıza Yüce Allah’tan rahmet ve mağfiret, ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.