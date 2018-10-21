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İsmail'den Fenerbahçe'ye gözdağı

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kartal, Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, bugün kazanacaklarının 2 haftalık antrenman sürecinden kendini gösterdiğini belirtti.

21 Ekim 2018 Pazar 20:08
İsmail'den Fenerbahçe'ye gözdağı

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü, evinde Evkur Yeni Malatyaspor’u ağırladı. MKE Ankaragücü mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kartal, sözlerine Dünya Gazeteciler Kutlama Günü’nü kutlayarak başladı. Kartal “Milli maç arasından dolayı 2 haftalık bolümde çok iyi çalıştık. Bütün oyuncularımın istekliydi. Bugün kazanacağımız, 2 haftalık antrenmandan kendini gösteriyordu. Bugün oyun ne olursa olsun çok baskılı ve pres yaparak, coşkulu bir şekilde bunu sürdürmek istedik. İlk 10 dakikada bunu çok iyi başardık. Rakip çok fazla üzerimize gelemedi. Dengeli ama bizim kontrolümüzde olan bir oyundu” ifadelerini kullandı.

“Birlik olmamız lazım”
Kartal, “İkinci yarının sonlarında rakip oyunu riske atmaya başladı. Bizde değişiklikler yaparak oyunu dengede tutmaya çalıştık. 3 puan almak için son 10 dakikada biraz daha kapanarak oynadık. Biz dersimize iyi çalıştık. Bu galibiyetimizi taraftarımıza ve camiamıza armağan ediyoruz. Ben ve ekibim bu işi götürebileceğimiz yere kadar inşallah götüreceğiz. Ankaragücü’nün daha büyük hedeflerle yoluna ilerleyebilmesi için birlik olmamız lazım” şeklinde konuştu.

“Kadıköy’e kazanmak için gideceğiz”
Haftaya oynayacakları Fenerbahçe maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kartal,
“Ben Ankaragücü’nün Teknik Direktörüyüm. Bütün benliğimle ve ekibimle beraber Ankaragücü’nün başarısı için buradayız. Ankaragücü’nün başarısı için buradayım. Tabii ki orada yaşadık, futbol oynadık ve Teknik Direktörlük yaptık. Fakat ben Ankaragücü’nün başarısı için buradayım. Oraya da kazanmak için gideceğiz” diye konuştu.

Bir türlü tamamlanamayan Eryaman Stadı ile ilgili ise Kartal, 2 aya kadar biteceği yönünde bilgi aldığını belirtti.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 20:08
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