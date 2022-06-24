İsmailağa cemaati lideri kim oldu? Mahmud Efendi hazretlerinin yerine İsmailağa cemaati lideri olan Hasan Efendi kaç yaşında?

Ömrünü Kur'an ve sünnete adayan, hayatı boyunca binlerce Allah sevdalısı ihvan yetiştiren, 93 yaşında hayatını kaybeden Mahmut Ustaosmanoğlu'nu son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cenaze namazını Mahmut Ustaosmanoğlu'nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu kıldırdı.

Mahmud Efendi'nin yerine kim geçti?

Mahmud Efendin oğlu Hasan Ustaosmanoğlu, cenaze namazında tüm ihvanın beklediği Mahmut Efendi yerine kimi bıraktı? sorusuna cevap verdi. Ahmet Efendi, “Cenazeye katılımınızdan dolayı teşekkür ederim. Sizler uzun ömürler dilerim. Bize sorulan en çok sorulardan bir tanesi ‘Mahmut Efendi yerine kimi bırakacak?’ sorusuydu. Bizden vasiyeti anlatmamızı istedi. ‘Benden sonra’ tabirini kullanarak ‘Hasan Efendi’yi cemaatin temsilcisi ve başı olarak bırakıyorum’ demişti. Bu hakikati sizlerle paylaşıyorum.” ifadelerini kullandı.

İsmailağa cemaati lideri Hasan Kılıç kimdir?

Hasan Kılıç 1930 Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde dünyaya geldi. İlk talebeliği mahallesindeki evinde okudu. Bursa’da askerlik yaptı.