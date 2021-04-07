İsmail Saymaz'ın gereksiz gördüğü İstanbul Havalimanı rekora doymuyor

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 1-31 Mart'taki uçuş trafiği raporuna göre, İstanbul Havalimanı'nda 17 bin 407 uçak seferi yapıldı.

Mart ayında Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı olarak listenin ilk sırasına giren ve muhaliflerin tüm engellemelerine rağmen hizmete açılan İstanbul Havalimanı'nı, 14 bin 186 seferle Paris Charles de Gaulle Havalimanı takip etti. Listenin 3. sırasında 13 bin 708 seferle Frankfurt, 4. sırasında 12 bin 874 seferle Amsterdam Schiphol, 5. sırasında ise 11 bin 407 uçuşla Madrid Barajas havalimanları yer aldı.

İsmail Saymaz’a göre gereksiz proje

Son olarak geçtiğimiz günlerde bir yayına katılan İsmail Saymaz, Atatürk Havalimanı’nın yeterli olduğunu ve İstanbul Havalimanı’nın gereksiz bir proje olduğunu söylemişti. İsmail Saymaz’ın yanı sıra geçmişte de vizyonsuz birçok isim İstanbul Havalimanı’nı karalamak için elinden geleni yapmıştı.