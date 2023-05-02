İsmail Saymaz aracılığıyla deprem üzerinden iktidarı hedef almıştı! Prof. Doğramacı mahkemede ifade değiştirdi

İsmail Saymaz'a konuşan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi eski Başhekimi Prof. Dr. Yunus Doğramacı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 152 kişinin hayatını kaybettiği tespit edilen hastaneyle ilgili, İsmail Saymaz'a konuşarak, büyük felaketi siyasete alet edip, iktidarı hedef almıştı.

Doğramacı, Saymaz'a ek binanın depreme dayanıksız olduğunu ve yeni bina yapılması için beş yazı yazdığını, AK Parti’den milletvekili aday adayı olan dönemin İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat’ın, "Tepki çeker. Burada esnaf var. Siyasetçiler var. Kapatırsak sıkıntı olur" diye karşılık verdiğini iddia etmişti.

Mahkemede geri adım!

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Saymaz'ın Doğramacı ile yaptığı röportaj kanıt sayıldı.

Doğramacı'nın savunmasında İsmail Saymaz'a söylediklerinin aksine ifadeler kullandığı öğrenildi.

Depremin neredeyse 24 saat konuşulduğu günlerde iktidarı hedefe koyan Doğramacı mahkemedeki savunmasında ise şu ifadeleri kullandı:

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Ek binanın oldukça eski olması nedeniyle ise birtakım şikayetler duyardım. İl Sağlık Müdürü ve bakanlık yetkililerine iletirdim. Birkaç defa dilekçe yazdım. Olumsuz durum yaşamadım. Burada çalışan personeller mutlu ve huzurlu şekilde çalışırdı. Hatta merkezde olması sebebi ile tercih edilen bir hastaneydi. Depreme dayanıksız şeklinde görüdüğüm bir rapor, edindiğim bir bilgi ya da aldığım şikayet olmamıştır. Bildiklerim bu kadardır.