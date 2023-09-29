İsmail Kartal'dan Fenerbahçeli futbolculara yasak

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe ile Rams Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadele, 4-0'lık Fenerbahçe galibiyeti ile tamamlandı. Maç sonrasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, beIN SPORTS ekranlarında açıklamalarda bulundu.

Kartal, "Devre arasında toplantı yaptık ve ciddiyeti elden bırakmamız gerektiğini söyledik. 4, 5 hatta 6. golü atmamız gerektiğini, bunun için kendi oyunumuzu oynamamız gerektiğini anlattık." dedi.

İsmail Kartal, "13'te 13 falan... Bunlara bakmıyorum, artık bunu da yasakladım takıma! En önemlisi, önümüzdeki ilk maçtır. Sezon sonuna kadar böyle devam edecek." ifadelerini kullandı.