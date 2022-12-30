İsmail Demir'den heyecanlandıran MMU açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak (MMU) projesi hakkında heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.

MMU'nun 5. nesil bir uçak olacağını dile getiren İsmail Demir, test aşamasına geldiklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"5. nesil uçak olarak gelecek. Nihai hedefimiz bu. F-35 dahil bu tür uçaklar seviye seviye aşama aşama diye adlandırılır. Bizim Blok-1 diye başladığımız bir seviye orada nihai sizin beklediğiniz performans parametreleri ve unsurları var onlardan biraz daha altıyla başlarsınız sistem devreye girdikçe oradaki uyumu ve sonuçları aldıkça neyi daha iyi yapacağınız veya hangi yönde geliştireceğinizle ilgili verileri alır üstüne koyarak işte blok-2 olur 3 olur yani bugün kullandığımız F-16'larda bile bir dizi bloklardan bahsediliyor. Her uçağın hizmete giriş uçuş ve daha sonrasında olgunlaşma süreci vardır."

TUSAŞ firması tarafından geliştirilen GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri'nin seri üretiminin başladığının bilgisini paylaşan Demir, savunma sanayinde yeni müjdelerin geleceğini ifade etti.

Demir, "Yeni yıla bir müjdeyle gireceğiz. Yani bugün akşama kadar onu yayınlamamızı beklesin arkadaşlarımız. İpucunu da vereyim hava savunma sistemimiz malum bir zincir şekline geliyor orada güzel bir haber daha gelecek. Görüntüleriyle beraber akşamı beklesinler" şeklinde konuştu.