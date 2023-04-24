İsmail Demir'den heyecanlandıran açıklama: Yeni müjdeler yolda

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, savunma sanayisi alanında geliştirilen teknolojilerin sadece askeri alanda değil sivil alandaki birçok ihtiyaca da cevap verebileceğini söyledi.

Demir, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve SSB'nin ortak girişimiyle başlatılan Milli Tarama Sistemleri'nin (MİLTAR) tanıtımı için MS Sprektral Savunma Sanayi AŞ Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuştu.

Demir, Türk savunma sanayisinin yeteneklerini hem Türk milletinin hem de dünyanın son günlerde sıklıkla duyduğunu belirtti.

Savunma sanayisinde sadece son iki haftada yaşanan gelişmelere dikkati çeken Demir, şunları dile getirdi:

"TCG Anadolu gemimizin teslim edilmesi, İMECE ve KILIÇSAT uydularımızın uzaya gönderilmesi, ilk kez bir insansız deniz aracından torpido atışı yapılması, yerli helikopter motorumuz TS1400 ile ilk kez GÖKBEY'in havalanması, Yeni Altay Tankı'mızın teslimi... Bu gibi gelişmeler üst üste konularak önümüzdeki günlerde de devam edecek. Yeni müjdelerimizi vermeyi sürdüreceğiz."

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Savunma sanayisi alanında geliştirilen söz konusu teknolojilerin sadece askeri değil sivil alandaki birçok ihtiyaca da cevap verdiğini ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı günde attığımız adım için Ticaret Bakanlığımız ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz çünkü burada bir inisiyatif ve irade meselesi var. Üretim teknolojilerinin hayata geçirilmesi, sivil alanda kullanılması ve yerli-milli imkanlara ağırlık verilmesi bir irade ve kararlılık gerektiriyor. Bu tür irade ve kararlılıkla daha nice teknolojilerin geliştirilmesini göreceğiz. Yerli firmalarımıza imkan tanıyacağız. Onlar da bu imkanlarla beraber ürünlerimizi hayata geçirmeye devam edecek. Mesela bu ürünümüzün ve bu tür ihtiyacın ilk gündemimize geldiği alan, geçmiş yıllarda çok sayıda tehdit unsuru olan bombalı araç ve intihar saldırılarına yönelik ihtiyaçtan kaynaklanan bir teknoloji araştırma konusu gündeme gelmişti. Bu alanda başlatılan çalışmalarla şu anda X-ray cihazları hayata geçmiş oldu."

"İhtiyaç olması halinde başka sistemler de hayata geçirilebilir"

Demir, MİLTAR kapsamında ulusal/uluslararası standartlara uygun ve gümrük sahasındaki personel, sürücüler ve yolcular ile bütün canlılar için sağlık problemi doğurmayacak yarı sabit araç ve konteyner tarama, yani X-ray görüntüleme sisteminin milli olarak geliştirildiğini belirterek, "Seri üretim kapsamında 10 adet MİLTAR Sistemi, tır dorsesi biçiminde mobil araç ve konteyner tarama sisteminden 4 adet üretilmesi, X-ray geri yansıma teknolojisine sahip hayalet sistemde de 4 adet üretilmesi için MS Spektral firması ile sözleşme imzaladık. Burada verilen rakamları biraz daha artırmış oluyoruz. İhtiyaç olması halinde başka sistemler de hayata geçirilebilir." ifadelerini kullandı.

Sistemin, yabancı muadillerine göre daha uygun şartlarda geliştirilecek olmasının memnuniyet verdiğini dile getiren Demir, "Yüzde 70'lerde bir yerlilik de yine memnuniyet duyulan bir nokta ancak yerli olmayan unsurlarımız, gerek optikler, gerek sensörler ve yazılımları da yerli olarak geliştirme konusunda irade koyup bu alandaki çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Demir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yerlilik oranlarının artırılması ve teknolojinin daha da geliştirilmesini, gerek optik sistem gerek sensörler konusunda diğer firmaların işbirliği içerisindeki çalışmalarının devam etmesini bekliyoruz. Bu meselenin önü açık. Yapay zekayla birleştirilmiş görüntü desteklerinin akıllandırıldığı ve belirli veri tabanlarıyla entegre edildiği akıllı sistemlerin ileride çok daha iyi olacağını değerlendiriyoruz."