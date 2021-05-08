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Teknoloji İsmail Demir duyurdu! Jandarma ve Emniyete teslim edildi
Teknoloji

İsmail Demir duyurdu! Jandarma ve Emniyete teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından Jandarma ve Emniyet’e yeni Bayraktar TB2 SİHA teslimatının yapıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 18:50:00 -
İsmail Demir duyurdu! Jandarma ve Emniyete teslim edildi

Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yeni Bayraktar TB2 SİHA teslimatı yapıldı. CATS kameralarının SİHA’larla beraber hizmete girdiğini belirten Demir CATS kameralarının güçlendirmesine ambargolardan sonra hız verdiklerini belirtti.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yeni Bayraktar TB2 SİHA teslimatlarımızı yaptık. Ambargolardan sonra güçlendirmesine hız verdiğimiz CATS kameralarımızı da SİHA’larımızla beraber hizmete verdik. Güvenlik güçlerimize hayırlı olsun!" ifadelerine yer verdi.

Kasım 2020’de, Baykar Uçuş ve Eğitim Merkezi’nden kanatlarında Roketsan tarafından geliştirilen MAM-L (Mini Akıllı Mühimmat) mühimmatlarıyla havalanan milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı)B, ASELSAN tarafından geliştirilen elektro optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS tarafından yapılan lazer hedefleme ile başarılı bir atış gerçekleştirdi.

ASELSAN’ın CATS sistemi İHA'larda aktif kullanılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASELSAN’ın geliştirdiği CATS sisteminin İHA’larda başarıyla denendiğini ve aktif kullanımına başlandığını belirtti. Bakan Varank, ziyareti sırasında ASELSAN tarafından geliştirilen elektro optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS hakkında bilgi aldı. Bazı açıklamalarda bulunan Varank, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA’larda (Silahlı İnsansız Hava Aracı) aynı amaçla kullanılan ithal sistem için Kanada tarafından uygulanan ambargoyu hatırlattı. Varank, ASELSAN tarafından geliştirilen elektro optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS’in İHA’larda başarıyla denendiğini ve aktif kullanımına başlandığını belirtti.

Bakan Varank, ASELSAN’ın özellikle havacılık alanında çok önemli kabiliyetlere sahip olduğunu belirtti. Tasarlanan ve geliştirilen sistemlerin sahip olduğumuz platformlara uygulamasının yapıldığını kaydeden Varank, hem platform üreticilerimizin hem de onlara destek sağlayan ASELSAN’ın çok başarılı işler çıkardığını vurguladı.

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