İsmail Demir anlattı: ABD'li general sinirlenip toplantıyı terk etti

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, geçtiğimiz gün katıldığı Habertürk yayınında TCG Anadolu ve F-35B meselesine değindi. TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi‘ne F-35B uçaklarının konulmasının sadece bir fikir olduğunu dile getiren Demir, F-35B’yi "pahalı ve sorunlu bir uçak" olarak nitelendirdi.

ABD'li generali sinirlendiren fiyat

Katıldığı F-35 toplantısından bir anekdotu anlatan Demir, “Katıldığımız F-35B toplantılarının bir tanesinde, bizzat benim şahit olduğum olayda bir ABD’li General, ‘Bu kadar pahalı uçak olur mu?’ diye sinirlenip toplantıyı terk etti” ifadelerini kullandı.

Türk Donanması’nın en büyük platformu olan TCG ANADOLU Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi, 10 Nisan 2023 tarihinde envantere alınmıştı. 231 metre uzunluğundaki TCG ANADOLU, kısa kalkış / dikey iniş (STOVL) uçakların kullanımına uygun olarak geliştirildi. Bu amaçla gemiye bir sky-jump uçuş rampası eklendi.

Halihazırda TCG ANADOLU’da kullanılabilecek STOVL uçaklar arasında ise iki alternatif öne çıkıyor. Bunlar; F-35B ve Harrier şeklinde. Harrier’lar artık üretilmiyorken, F-35B’ler ise TCG ANADOLU muadili LHD tipi gemilerde kullanılıyor.

Ancak ABD, S-400 Hava Savunma Füze Sistemi tedariki nedeniyle, 100 adet F-35A tedarik etmeyi planlayan Türkiye’ye ambargo uygulamaya karar vermişti. Türkiye için üretilen 6 adet F-35A’ya el koyan ABD, bu uçakları halihazırda depolarda muhafaza ediyor.

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F-35'in fiyatı ne kadar?

F-35 Projesi kapsamında üç ana konfigürasyon bulunuyor. SavunmaSanayiST.com tarafından derlenen bilgilere göre, bunların fiyatları ise şu şekilde:

F-35A, hava kuvvetleri tarafından kullanılan konvansiyonel iniş/kalkış konfigürasyonu olarak öne çıkıyor. F-35A’in birim maliyeti, açık kaynaklara göre yaklaşık 80 milyon dolar.

F-35B, donanma unsurları tarafından kullanılan ve kısa pistli gemilere iniş/kalkış yapabilen STOVL modeli. En pahalı F-35 konfigürasyonu olan F-35B’nin birim maliyeti, 100 milyon doların üzerinde.

F-35C ise yine donanma unsurları tarafından kullanılan, F-35’in uçak gemisi konfigürasyonu. Kanatları katlanır yapıda olan F-35C’nin birim maliyeti ise yaklaşık 95 milyon dolar.

Bu üç konfigürasyon arasında saatlik uçuş ve bakım masrafı en fazla olan uçak ise F-35B olarak biliniyor.

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