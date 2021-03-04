İsmail Coşar vefatının birinci yılında anılıyor
Ankara’nın Polatlı ilçesinde 4 Mart 2020’de meydana gelen trafik kazasında eşiyle birlikte hayatını kaybeden Kocatepe Camii emekli imam hatibi İsmail Coşar’ın vefatının üzerinden bir yıl geçti.
1974’te Ankara Maltepe Camii’nde düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim okuyan Coşar, TRT’nin ilk kez naklen yayınladığı Mevlid Kandili programında izleyicilerin karşısına çıktı. Okuduğu Kur’an-ı Kerim, mevlid, kaside ve ilahilerle gönüllere dokunan Coşar, Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi sonrası Ankara’da ilk selayı okuyup, cami hoparlöründen vatan ve bayrak için herkesi meydanlara çağırmıştı.