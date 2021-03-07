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Biyografi İsmail Çorumluoğlu kimdir, nerelidir? İsmail Çorumluoğlu eczane korona denetimi
Biyografi

İsmail Çorumluoğlu kimdir, nerelidir? İsmail Çorumluoğlu eczane korona denetimi

Eczanede koronavirüs denetimi yapan kaymakam kim? Kontrollü normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte yerel yönetimlere daha fazla iş düşmekte. Yerel yönetimler salgınla mücadelede kapsamında il ve ilçelerde sıkı denetimler uygulanmakta. Koronavirüsle mücadele kapsamında Zonguldak Ereğli kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun denetim yapmak üzere girdiği bir eczanede çalışanlar ile diyaloğu sosyal medyada çok konuşuldu. Peki İsmail Çorumluoğlu kimdir? İsmail Çorumluoğlu aslen nereli? İsmail Çorumluoğlu hangi görevlerde bulundu? İsmail Çorumluoğlu’nin hayatı, biyografisi.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 08:53:00 - 2021-03-07 08:54:39
İsmail Çorumluoğlu kimdir, nerelidir? İsmail Çorumluoğlu eczane korona denetimi

İsmail Çorumluoğlu , 1968 yılında Balıkesir’in Kepsut ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğretimini burada tamamladıktan sonra İstanbul Maliye Meslek Lisesini bitirdi1985-1989 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi ve aynı yıl Maliye Anabilim Dalında yüksek lisansa başladı. Bu sırada, 1985-1986 yıllarında Yıldız Üniversitesi, 1989-1991 yılları arasında da Marmara Üniversitesinde memur olarak çalıştı.1992 yılında Amasya Valiliğinde Kaymakam adayı olarak mesleğe başlayan Çorumluoğlu adaylık sırasında 8 ay İngiltere’de eğitim aldıEvli ve 2 çocuk babası olup, orta düzeyde İngilizce bilen İsmail Çorumluoğlu, askerlik hizmetini 1996 yılında kısa dönem olarak tamamladı.

İsmail Çorumluoğlu hangi görevlerde bulundu?

1992   yılında Amasya Valiliğinde Kaymakam adayı olarak göreve başlayan İsmail ÇORUMLUOĞLU daha sonra;

1996-1998  Manisa-Selendi Kaymakamı

1998-2000 Bitlis-Hizan Kaymakamı

2000-2003  Artvin Vali Yardımcılığı,

2003-2006 Kütahya-Hisarcık Kaymakamı

2007-2008 Çorum Vali Yardımcılığı

2008-2013 Kütahya-Gediz Kaymakamı

2018-2018 Manisa-Şehzadeler  Kaymakamı olarak görev yapmış olup, halen  

 31 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/157 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Kdz.Ereğli Kaymakamlığına atanmış ve 17/09/2018 tarihinden  bu yana Ereğli  Kaymakamlığı görevini yürütmektedir.

Görev ve İş Bölümü

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Ereğli Liman Mülki İdare Amirliği

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