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İşletmelerden İSG’ye yoğun ilgi!

İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Havalimanı terminal binası içindeki ticari işletme sayısı son bir yılda yaklaşık yüzde 50 artarak 52’den 77’ye çıktı.

20 Eylül 2019 Cuma 14:42
İşletmelerden İSG’ye yoğun ilgi!

İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Havalimanı terminal binası içindeki ticari işletme sayısı son bir yılda yaklaşık yüzde 50 artarak 52’den 77’ye çıktı. Son bir yılda kiralanan ticari alan da yüzde 20 artarak 8 bin metrekareden 9 bin 600 metrekareye yükseldi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG’nin Ticari İşler Direktörü Yücel Ecer, direktörlük olarak havalimanını hem yolcular hem de çevrede yaşayan komşular tarafından 24 saat kullanabilecekleri ve keyifli zaman geçirebilecekleri bir yaşam merkezi haline getirmeye çalıştıklarını belirtti. Bu kapsamda 2018 yılı itibarıyla 8 bin metrekare olan yiyecek ve içecek alanlarını 2019 yılı ortalarında 9 bin 600 metrekare alana çıkardıklarını bildiren Ecer, “52 olan ünite sayısını da 77 yaptık. Yeni üniteler ile birlikte birçok ulusal markayı bünyemize katmış oluyoruz. Gerek ulusal gerekse uluslararası bir çok marka Sabiha Gökçen Havalimanımızda faaliyet göstermeye başladılar” ifadelerini kullandı. Ecer, “İSG, yurt dışına açılmak isteyen markalar için bir fırsat” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 14:42
  1. İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Havalimanı

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